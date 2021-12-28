Türkiye Gazetesi

​Dövizle işi olsun olmasın ‘kur yükseldi’ diye zam yapanlar, yüzde 35 kur düşüşüne rağmen fiyatları indirmemekte direniyor. Konut ve otomobil piyasasının yanı sıra market ve teknoloji ürünlerinde de “yapılması gereken” indirimler henüz tam anlamıyla raflara yansımadı. Öte yandan TCMB faizi yüzde 14’e düşmesine rağmen, bankalar, uyguladığı mevduat ve kredi faiz oranlarını indirmedi. Hatta bazı bankalarda mevduat oranları yüzde 21’e ulaştı.

"YENİ PROGRAM KARARLILIKLA DEVAM ETMELİ"

Uzmanlar “Piyasada ani yükselen ve ani düşen döviz sebebiyle bir endişe hâkim. Gelecek 12 aya yönelik maddi durum beklentisinde gerileme var. Dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi yüzde 1,9 azalmış durumda. Bu nedenle indirimler de beklendiği hızda gerçekleşmiyor. Yeni program kararlılıkla devam etmeli. Kur korumalı mevduata karşı kurulacak tuzaklar görülüp buna da tedbir alınmalı. Sanayici ve yatırımcıyı teşvik reçeteleri ortaya konulmalı” görüşünü dile getiriyor.

MARKETLER BAŞLADI

Bu arada “market indirimi” talebine, sektör temsilcilerinden cevap geldi. CarrefourSA, yüzde 30’a varan indirimleri reyonlarına yansıttı. Markette 5 litre ayçiçeği yağı 109 TL’den, 1 litre yağlı süt 6,90 TL’den, 12’li tuvalet kâğıdı 27,49 TL’den satışa sunuldu. Aynı indirimler Migros’ta da etiketlere uygulandı.

Fahiş fiyatlara denetim başladı, marketlerden indirim açıklaması geldi Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimine başladı. Zincir marketlerden CarrefourSA ve Migros'tan indirim açıklaması geldi.

Apple'dan indirim kararı: Güncel iPhone fiyatları Teknoloji devi Apple, Türkiye'deki cihaz ve programlarına geçtiğimiz ay ve geçtiğimiz hafta zam yapmıştı. Üst üste iki zam kararının ardından bugün Apple, ürünlerine indirim yaptı.