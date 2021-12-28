Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Bor Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Arkadaşlarımız uzun süredir çalışmalarını yürütüyor. Gerek masabaşı gerekse sahada uygulamaya dönük çalışmalar tam yol ilerlemektedir. İnşallah pilot tesisin kurulumuna 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacağız." dedi.

BOR İHRACATINDA REKOR KIRILDI

Bakan Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl bor üretiminde ve ihracatında neler yaptık. Bugün dünya bor pazarının lideriyiz. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve ihracat satışında rekor kırdı. 2,5 milyon notu ihraç olmak üzere toplamda 2.6 milyon tonluk bor ürünü satışı yapıldı. 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde edilerek rekor kırıldı. Bugün bor piyasasının yüzde 62’sine sahibiz bunlar bize yeterli mi değil.

Az önce bahsettiğim değer katmak. Teknoloji geliştirme adına atılacak hususlardır. Eti Maden’de burada önemli adımlar atıyor. Bor cevherine AR-GE ve inovasyon yerleştiriyor."

Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik ve doğalgazda kademeli tarifeye geçilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının Meclis gündeminde olduğunu belirterek Doğalgaz içinde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçilmesini planladıklarını ifade etti.

Bakan Dönmez: KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) enerji arz güvenliğine yönelik ihtiyaç duyduğu projelere destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.