Türkiye Gazetesi

2021 yılının son gününde altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Özellikle ABD’de açıklanan istihdam verisinin oluşturduğu pozitif etki altın fiyatlarına da yansıdı. Aynı zamanda Fed’in 2022’de uygulayacağı para politikasını sıkılaştırmaya başlamasının etkilerine karşı altın fiyatlarında düşüş yaşanabileceği belirtildi. Peki 31 Aralık Cuma günü altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

2021 YILININ SON RAKAMLARI

2021 yılının son gününde 1817 dolar seviyesinde başlayan gram altın gün içinde 1814 dolar, en yüksek 1819 dolar seviyesini gördü. Saat 08:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise ons altındaki güçlenmeye paralel olarak yüzde 1'e yakın primli seyretmeye başladı. Güne 770 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 763.6 lira, en yüksek de 777.7 lirayı gördü. Saat 08:33 itibarıyla gram altın 774.8 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yatırımcısına 2021 yılının başından bu yana yüzde 71 oranında kar kazandıran gram altın, 777 liraya kadar yükseldi. Son bir yıla bakıldığında ise gram altında yüzde 71 oranında artış yaşandığı görülüyor. Tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyasladığımızda ise yüzde 134'e yakın prim yaptığı ortaya çıkıyor.

ABD’Lİ DEV BANKADAN KRİTİK UYARI

ABD’nin en büyük bankalarından olan JP Morgan, Fed’in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş olabileceğine dair yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda analistler, Fed'in 2022 yılında para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Aynı zamanda raporda, Fed’in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı oluşacağı, 2022'nin ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine gerileyeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

İşte güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN FİYATI

764,68

794,19

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

767,10

767,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.817,28

1.817,78

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.227,36

1.254,50

YARIM ALTIN FİYATI

2.447,04

2.509,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.909,42

5.002,65

ATA ALTIN FİYATI

5.053,16

5.185,33

2021 felaketler yılı: Pandemi altında geçen koca bir sene Türkiye, sokağa çıkma yasağı sebebiyle 2021’in yarısını evde geçirdi. Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde meydana gelen orman yangınları, müsilaj ve sel baskınları yüreklerimizi yaktı.

Erdoğan yeni modeli değerlendirdi: Her şey kontrol altında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçlü olduğunu, kur ve döviz dengesinde piyasanın istikrara kavuşacağını belirterek “Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım. Her şey kontrolümüz altında. Türkiye’yi ekonomisi güçlü 10 ülke arasına sokacağız” dedi.

Kuyumculardan altın tahmini Yılın son günlerinde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Kuyumcular altının sene sonu yükselebileceğini söylerken, 2022 yılında stabil bir fiyatta kalacağını belirtiyor.