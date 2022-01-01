Türkiye Gazetesi

Asgari ücretteki yükselişin ardından, buna paralel 2022 yılı zamları da peş peşe duyuruldu. Akaryakıttan enerjiye, köprülere ve ulaştırmalara gelen zammın ardından bir fiyat artışı da vatandaşların çok sık kullandığı toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'a geldi.

ZAM ORANI YÜZDE 36'YI BULDU

Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

2022 MARMARAY ÜCRETLERİ



Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira

15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira

2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira

29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira

36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.