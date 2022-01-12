Türkiye Gazetesi

El Salvador başkanı Bukele, Bitcoin’in 2022 yılında 100 bin doları bulacağını söylemişti. Hatta bazı ekonomistler bu görüşü desteklemişti. Ancak Çin’in kripto madenciliğini engellemesi ve Kazakistan’da yaşanan son olaylar lider kripto para birimi olan Bitcoin’in düşmesine sebep olmuştu. Piyasalarda düşüş trendi devam ederken, Binance'da yeni listelenen GLMR güçlü bir yükseliş yaşadı. Peki 12 Ocak Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

KAZAKİSTAN KRİPTO PARAYI VURDU

Kazakistan'daki iç karışıklık da son dönemde düşüşte etkin rol oynamaya başladı. Kripto para madenciliğinin önemli ülkelerinden olan Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarının protesto edilmeye başlanması sonrasında askeriye devreye girdi ve ülkede iç karışıklık başladı. Rusya'dan da destek alan Kazakistan, protestocuları uyarmadan vurması iç karışıklığı tetiklerken mağazaları da yağmayanların sayısı arttı. Enerji sorunu yaşanacağı beklentisi ve internetin kesilmesi nedeniyle Kazakistan'da da kripto para madenciliği durma noktasına geldi.

BİTCOİN NE KADAR?

12 Ocak sabah saatlerine stabil başlayan Bitcoin 42 bin 720 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Bitcoin'in düşüşüyle 2 bin 950 dolar seviyesine kadar gerileyen Ethereum 3 bin 230 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 1,72 değer kazanan Dogecoin 0,15 cent oldu. Dogecoin kripto paralarda görülen son düşüş ile 0,13 cent seviyesini test etmişti.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Düşüş ile 0,69 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple 12 Ocal sabahında 0,76 cent.

GLRM’DEN HIZLI YÜKSELİŞ

En çok yükselen kripto para birimi ise yüzde 16.693 oranında yükseliş gösteren GLMR oldu. GLMR, Binance'da listelenmesiyle birlikte sert yükseliş gösterdi. 0.2501 dolar ile işleme başlayan GLMR 42 dolara yükseldi. Yüzde 16 bini aşkın yükseliş gösteren GLMR sonrasında 9 dolar seviyelerine geriledi.

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