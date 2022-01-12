Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden 'hibe desteği' açıklamasında bulundu.

Bakan Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını belirtti.

Çiftçiler bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvuruda bulunabilecek.

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Bakan Pakdemirli paylaşımında, "Hayırlı ve uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden." ifadelerine yer verdi.

Pakdemirli'den seracılık açıklaması: Çok ciddi bir şekilde üretim artışı var Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Seracılık hızlı bir şekilde büyüyor. Çok ciddi bir şekilde üretim artışı var. Seralarda organize bir şekilde üretimin artması 84 milyon vatandaşımıza da faydası var." dedi.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.