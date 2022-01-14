Türkiye Gazetesi

Hisse piyasaları düşerken geçen haftayı yüzde 1,8 düşüşle kapatan altın, haftayı 1,6 yükselişle enflasyon sonrası kazançlarını koruyarak kapatmaya hazırlanıyor.

En son Kasım ayı başında haftalık bazda böyle bir yükseliş kaydeden altın, son iki aydaki en kazançlı haftasına doğru ilerliyor.

Dolar endeksindeki düşüşe rağmen dolar/TL'nin yeniden yükselmesinden destek bulan gram altın da 796 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.304 liradan, Cumhuriyet altını ise 5.312 liradan satılıyor.

Ons altın, haftaya düşüşle başladıktan sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günkü şahin açıklamaları sonrasında yükselişe geçmişti. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla da yükselişini sürdüren ons altın, perşembe günü bir miktar kayıp verse de cuma günü yeniden yükselerek haftayı 1.827 dolar civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

2022 YILI ALTIN YILI OLACAK MI?

Altındaki yükselişi değerlendiren altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, asıl etkinin 25 Ocak'taki FED toplantısının ardından yaşancağına dikkat çekerek, ons altın 1.835 dolar seviyesine yükseleceğini söyledi.

RAKAM VERİP BEKLEYİN DEDİ

Memiş, gram altında 750 -770 bandına düşmeden yatırım yapılmamasını tavsiye etti. 796 TL'den işlem gören gram altın için, kısa vadeli yükseliş olsa bile alınmaz bir seviyede diyen uzman ekonomist, yıllık bazda ise gram altın için 1450 liralık bir seviye öngördüğünü açıkladı. Gram altının yıl içinde yükselişini devam edeceğine dikkat çeken Memiş, "Dolar kurunda yaz aylarında FED etkili yükselişler görebiliriz, bu da gram altın fiyatını 1450 seviyesine çekebilir. " dedi.

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