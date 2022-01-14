Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2016 Model, MERCEDES-BENZ Marka , 204 Tipli , R9MA500C053595 Motor No'lu , WDD2050371R185214 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Mavi , Mercedes marka C200d 1.6 AMG tipli araç icradan satılığa çıkarıldı.
2016 model Mercedes-Benz C200 D 1.6 AMG icradan satılık
14.01.2022 - 22:21 | Son Güncelleme: 14.01.2022 - 22:40
Türkiye Gazetesi
2016 model Mercedes-Benz C200 D 1.6 AMG, icradan satılığa çıkarıldı.
Etiketler : mercees,icra,satılık,
816992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/816992.aspx
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