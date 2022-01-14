Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2016 Model, MERCEDES-BENZ Marka , 204 Tipli , R9MA500C053595 Motor No'lu , WDD2050371R185214 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Mavi , Mercedes marka C200d 1.6 AMG tipli araç icradan satılığa çıkarıldı. 

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