Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Enflasyonun en büyük sebeplerinden olan girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda önümüzdeki süreçte yeni tedbirler gündeme gelecek. AK Parti milletvekilleri, ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunarak, özellikle çiftçinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi konusunda adım atılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konudaki talepler iletildi. Cumhurbaşkanı da bütün Bakanlıklara “girdi maliyetlerinin en aza indirilmesi” konusundaki tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi talimatını verdi. Bu doğrultuda mazot, gübre, yem ve tohum gibi kalemlerde çiftçileri rahatlatmaya yönelik yeni adımlar bekleniyor.

ÖDEMELER HASATTAN SONRA

AK Parti kaynakları, yeni hazırlıkları şöyle anlattı: Tarımda üretim yapanların büyük bölümü sermaye yeterliliğine sahip değil. Bir yılı atlatabilmeleri, o yıl aldığı ürünle alakalı. Gelecek yıla yönelik bir birikimleri yok. Yüksek maliyetler de olunca bu yıl güz ekinleri istenen seviyede olmadı. Yeterli gübre atamadılar. İlkbaharda yeterli gübre attırabilirsek, rekolteyi yakalayabiliriz. Öncelikle üreticilere gübreyi daha ucuz nasıl ulaştırırız, bunun çalışması yapılıyor. Gıda güvenliği açısından da önemli bu. Gübreyi dışardan almak zorundayız. Bunun bir maliyeti var. Bu maliyetin karşılanması veya çiftçinin gübre ödemesini hasattan sonra yapabilmesine yönelik öneriler tartışılıyor

HER TÜRLÜ DESTEK SUNULACAK

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de, özellikle kuru tarım yapılan bölgelerde gübre sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek “Çalışmaların hızlandırılarak, ivedi olarak çiftçilerimize mutlaka gübreyle ilgili acil bir destek sunulması, mazot desteğinin bu yıla mahsus olmak üzere bir an önce ödenmesi, yemle ilgili destek verilmesi gerekmektedir” dedi. Bu taleplere Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz “Sıkıntıların farkındayız. Ülkemizin imkânları çerçevesinde her türlü destek sunulacak” cevabını verdi.

