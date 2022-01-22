Türkiye Gazetesi

Dün başlayan yarı yıl tatili iç turizmde de hareketliliği artıracak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre; sömestir döneminde yurt içinde talep, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40’a varan oranlarda arttı. Satış cirolarında da geçen yıla oranla yüzde 25 civarında yükseliş yaşanıyor. Bu yıl, devam eden “omicron” varyantının da etkisiyle sınırlı bir tatil hareketi beklense de, yapılan rezervasyonlara göre yaklaşık 500 bin kişi sömestir tatiline çıkacak. Turizm sektöründe de yaklaşık 500 milyon TL’lik bir ciro bekleniyor.

KAYAK, DOĞA, TERMAL...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içinde büyük kentlere yakın bölgelerdeki kış turizmi merkezlerine yoğun talep olduğunu belirterek “Sömestir tatilinde rezervasyonlar; Bolu, Kocaeli, Sakarya, Bursa bölgelerinde Kartalkaya, Kartepe, Abant, Sapanca, Uludağ gibi destinasyonlara ilave olarak; Erciyes, Palandöken gibi kış merkezlerine yoğunlaşmış durumda. Daha sıcak bölgeleri tercih eden tatilcilerimizin ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında Antalya ve Kıbrıs öne çıkıyor. Doğa, kültür ve termal turizme de talep yüksek. 3 günlük konaklamalar daha ön planda. 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatları, ortalama 8-10 bin liradan başlıyor” şeklinde konuştu.

SAPANCA’DA YER YOK

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer de, ilçenin büyük rağbet gördüğünü belirterek “Normal nüfusumuz 40 binin üzerinde ama yazın 200 bini buluyor, kışın da bu sayı 100 bine kadar çıkıyor. Misafirimiz İstanbul’un kalabalığından, gürültüsünden kaçıyor. Göl kenarında, dağda yürüyüş yapabiliyorlar. Kartepe Kayak Merkezine çok yakınız. Şu anda genel olarak yüzde 100 doluluk var. Yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Yarıyıl tatilinde çok önceden rezervasyonlar yapıldı. Bu saatten sonra iptaller olmadığı sürece yer bulmak imkansız” dedi. Zirvede kayak, sahilde deniz keyfi yapabilme imkanı sunan Antalya da, sömestir tatilinde en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Açık olan tesislerde iyi bir doluluk yaşanacak. Saklıkent ve hemen yanı başımızdaki Davraz Kayak Merkezleri ciddi rağbet görüyor. Antalya’da aynı gün içinde kayak ve deniz keyfini yaşayabiliyorsunuz, bu büyük bir avantaj” diye konuştu.

KAYAK MERKEZLERİNE BÜYÜK RAĞBET

Kayak merkezleri, bu yıl da sömestir tatilinin gözdesi... Son verilere göre kar kalınlığı Kartalkaya’da 160, Palandöken ve Erciyes’te 125, Denizli’de 105, Kartepe’de 97, Uludağ’da 90, Davraz’da 82, Ilgaz’da 65, Sarıkamış’da 55, Zigana’da 45 santimetre olarak ölçüldü. Özellikle Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Palandöken ve Erciyes’te doluluk oranları yüzde 80’in üzerinde seyrediyor.

Çocukları tatilde tabletten uzak tutun Boyun fıtığında yaş ortalamasının gittikçe düştüğünü belirten uzmanlar, ara tatilde çocukların telefon ve tabletten uzak tutulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Bakan Özer’den net mesaj Koronavirüs engeline rağmen büyük bir çalışma ile yürütülen 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 1’inci yarıyılı sona erdi. Mille Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine karnelerini dağıttı. Aynı zamanda Bakan Özer, "Sömestir tatili uzatılacak mı?" sorusunu da cevapladı.

