Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gazda yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Küresel piyasalarda doğal gaz, petrol ve kömür fiyatları makul akılla açıklanmayacak şekilde yüksek seyretmeye başladı. Bu da enerji maliyetlerini etkiledi. Buna rağmen oluşan yüksek maliyetleri tam yansıtmadık. Doğal gazda 80 milyar lira sübvanse ettik. Elektrikte 20 milyar lira. Yani kamunun üstüne almış olduğu yük 100 milyar lira. Kur 1 Ocak 2021 ile 2022 arasında yüzde 70 artmış. Doğal gaz (fiyatları) 5-6 kat arttı. Dövizde dalgalanmanın etkisini elbette yaşadık ama gerçekte ürünün kendi fiyatındaki artışın etkili olduğunu görüyoruz."

"ELEKTRİKTE 150 KİLOVATSAAT DİYE BİR KAİDE YOK"

Elektrik uygulanan kademeli tarifede asıl amacın dar gelirli ailelere yardım etmek olduğunu belirten Dönmez, tarife hazırlanırken Türkiye genelindeki hanelerdeki tüketim ve abone sayısının dikkate alındığını kaydetti.

Dönmez, bu uygulamanın ilk defa yılbaşında başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yıl içinde, belki 6 ay sonunda da olabilir, verileri alacağız. 150 kilovatsaat altında kalan tüketim ne kadar, kaç hane altında ya da üstünde bu verileri alıp değerlendireceğiz. Gerçekten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kademeli fatura detayları belli oldu! İşte merak edilenler Elektrikte yılbaşı itibarıyla geçilen kademeli tarifede, abonelerin elektrik tüketimleri, limit altı ve üstü olarak iki kategoride hesaplanıyor. -

Kademeli fatura dar gelirliyi koruyacak Yılbaşında elektrikte kademeli tarifeye geçilmesi beklenirken, doğalgazda da kademeli tarife için çalışmalar sürüyor. Bazı kesimler tarafından ‘gizli zam’ olarak eleştirilen uygulama, eleştirilerin aksine vatandaşın cebini koruyacak.