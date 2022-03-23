Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalı bir hareketlenme başlamıştı. 120 dolardan 100 dolara kadar düşen brent petrol fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Petroldeki bu yükseliş ise pompaya zam olarak yansıdı. Gelen zamla birlikte araç sahipleri “23 Mart 2022 benzin ve motorin fiyatları kaç TL oldu? Benzine ne kadar zam geldi? Motorinin fiyatı kaç TL?” gibi sorularını aramaya başladı. Gelen bilgiye göre ise bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruşluk zam yapılmasının ardından 23 Mart 2022 güncel motorin fiyatları aranmaya başladı. Gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi.

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzine yapılan 1 lira 68 kuruşluk zam ise pompaya yansımış durumda. Güncel fiyatlara baktığımız zaman ise benzinin litresi İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

BRENT PETROL FİYATLARI KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla dün 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu. Brent petrol fiyatı şu sıralar 114 dolar seviyesinde kırmızı renge bürünmüş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzin ve motorine zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli: Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahiplerinin birinci gündem konusu akaryakıt fiyatları oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Brent petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden olmuştu. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansırken, 20 Mart gecesi motorine bir zam daha gelmişti. Peki motorine zam gelecek mi? Benzine zam yapıldı mı? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Alınan son bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,67 lira, motorine ise 1,60 lira zam gelecek.

Benzin ve motorine zam geldi mi? 20 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte akaryakıttaki son durum Brent petrolün varil fiyatının tekrardan yükselişe geçmesiyle akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşmuştu. Beklenen zam ise motorin fiyatlarına gelmişti. Gelen zamla birlikte benzin fiyatları yakından takip edilmeye başlandı. Peki benzin ve motorine zam geldi mi? 20 Mart Pazar günü benzin fiyatları ne kadar? Benzinin 1 litresi kaç TL? İşte 20 Mart 2022 akaryakıt fiyatlarındaki son durum…

Brent petrol yükselişe geçti! Panik alımları hızlandı: Benzine zam gelebilir Küresel piyasalar Brent petrol fiyatlarına odaklanmış durumda. Savaşla birlikte 130 dolar kadar çıkan Brent petrol fiyatları, atılan diplomasi adımlarıyla 100 dolara kadar gerilemişti. Uluslararası piyasalarda dün 107,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün ise petrol fiyatları 2,06 yükselişle güne başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise 109 dolara kadar dayandı. Brent petrol fiyatının tekrardan yükselmesiyle motorinde ve benzinde zam sinyali oluşmuş durumda. Peki benzin ve motorine zam gelir mi? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...