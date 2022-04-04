Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

1+1’den 5+1’e kadar 574 konuttan oluşan Bahar Rezidans’da teslimler Haziran 2024’te başlayacak. Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Keleş, yüzde 60’ı konut olacak projede planlanan 5.700 konutun 2 bininin tamamlanıp satıldığını söyledi. Projenin önünde yer alan marinanın İstanbul’un iki hudut kapısından biri olduğuna işaret eden Keleş “Denizİstanbul, teknelerle yurt dışından gelecek yabancı turistlerin ayak basacağı ilk yer konumunda. Kasabanın sahil şeridinde, denize girilebilen bir kumsal ve tamamen manzaraya hâkim kafe ve restoranlar bulunuyor. Böylece İstanbul’a şehir turizmi için gelenler ile Türkiye’ye tatil turizmine gelenleri aynı lokasyonda birleştiriyor” dedi. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim veren uluslararası bir özel okul, hastane, 5 yıldızlı otel, 180 mağaza kapasiteli AVM’nin de bulunacağı Denizİstanbul’da spor kompleksi de yer alacak. Denizİstanbul, 14 konut etabı ve ilave sosyal alanlar, ticari alan ve turizm etapları ile toplam 20 etaptan oluşuyor. Başlangıcından bu yana yüzde 120 prim yapan Denizİstanbul’un Bahar etabında daire fiyatlarının metrekaresinin 40 bin TL’den başladığını anlatan Fuat Keleş, inşaat maliyetlerinin dolar bazında yüzde 30 arttığını kaydetti. Yüzde 1 KDV olan projenin 2028’de tamamlanacağına işaret eden Keleş, proje bittiğinde şu an 2.500-3 bin dolar seviyesinde olan metrekare fiyatlarının 6 bin doları göreceğini vurguladı. Keleş, projede yüzde 50 peşinat 24 ay taksit uyguladıklarını ifade etti.