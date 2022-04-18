Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,64’lük yükselişle tamamladı. Endeks 15,94 puan artışla 2.510,31 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 47 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı.

Borsa yeni haftaya rekorla başladı: Tüm zamanların zirvesinde Borsa İstanbul'da 18 Nisan yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftaya başladı.

Borsa günü rekorla kapattı! Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi , günü yüzde 0,60’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.