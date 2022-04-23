Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar savaşla ve enflasyona karşı mücadele verirken altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan ons altın, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile düşüşe geçti. Yatırımcılar ise “23 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları düşütü mü?” sorularını merak etmeye başladı. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın haftanın son işlem gününde yükselişle başlarken, gün içerisinde en yüksek 925,97 lira seviyesini, en düşük ise 914,60 lira seviyesini görmüştü. Gram altın şu saatlerde 915 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.493,00 liradan alınıyor, 1.509,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.985,00 liradan alınıyor, 3.021,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altın 5.960,00 liradan alınıyor 6.020,00 liradan satılıyor.

Championship Istanbul’da çeyrek final heyecanı... Berfu Cengiz/İpek Öz çifti erken elendi TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da tekler ana tablosunda yoluna devam eden sekiz raket belli oldu. Çitlerde çeyrek finale yükselen milli raketler Berfu Cengiz/İpek Öz, turnuvaya veda etti.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılara alım fırsatı doğdu: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Son dönemde hem ons hem de gram altın yukarı yönlü çıkışlar yakalamıştı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde artan enflasyon, savaştan dolayı yaşanan petrol krizi ve artan Fed baskısı altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Yeni haftanın ilk gününe 1998 dolardan başlayan ons altın ise şuan 1951 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altındaki düşüş ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Cumhuriyet ve çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2022 altın kuru fiyatları…

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın zirveden döndü: Çeyrek altın ne kadar? 19 Nisan altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’de artan enflasyon verileri altın fiyatlarını beş haftanın zirvesine ulaştırdı. 1998 dolara kadar çıkan ons altın şuan 1980 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalar bu hafta yapılacak olan IMF toplantılarına odaklanırken yatırımcılar “Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?” sorularını araştırmaya başladı. İşte güncel altın fiyatları…