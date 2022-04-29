Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle, yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttiklerini bildirdi. Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir” dedi. Böylece TCMB tahminleri de tek haneli enflasyonun 2024 yılına kaldığını ilan etti.

SAVAŞ, ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTTIRDI

Başkan Kavcıoğlu; sıcak çatışma ortamına dönüşen Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin etkisiyle uluslararası enerji ve gıda fiyatlarının belirgin şekilde yükseldiğini, yılın ilk çeyreğinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüksek artışlar görüldüğünü, bunlara tedarik sıkıntılarının ve arz-talep dengesizliklerinin eklendiğini, dolayısıyla para politikası etki alanı dışındaki bütün bu faktörler sebebiyle enflasyon üzerindeki baskının arttığını ifade etti. Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla, enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yaklaşacağını aktaran Kavcıoğlu, şunları söyledi:

Küresel ekonomi açısından sürdürülebilir bulmadığımız enerji fiyat seviyelerinde normalleşme yaşandıkça, enflasyondaki düşüş ve sürdürülebilir cari denge hedeflerimize ulaşacağız. Bu süreci, liralaşma stratejisi çerçevesinde atacağımız güçlü adımlarla yürütmeye kararlıyız. Kredilerin büyüme hızı, fiyat istikrarı ve finansal istikrarla uyumlu hâle getirilecek. Bunların üretim, yatırım ve ihracat için kullandırılmasına yönelik tedbirlerimizi de kararlılıkla uygulamaktayız. Hane halkı, firma ve banka bilançolarında milli para ağırlığının kalıcı olarak artması ve tek ödeme aracının TL olması, stratejimizin hedefidir.

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