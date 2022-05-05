Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRDIK"

Enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunun altını çizen Nebati, "Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir. Örneğin ABD'de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız." değerlendirmesinde bulundu.

"PİYASALARDA İSTİKRARI SAĞLADIK"

Nebati, söz konusu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkede döviz kuru gelişmelerine bağlı enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğinin de bir gerçek olduğunu vurgulayarak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere aralık ayından bugüne alınan tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladıklarını ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bunlara ek olarak KDV ve vergi indirimlerinden saha denetimlerine, stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlardan kapsayıcı teşvik paketlerine kadar geniş önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Nebati şunları kaydetti:

"Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital 'Ürün Takip Sistemi' çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız. Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırla, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!"

TÜİK açıkladı: Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arttı Son dakika... Merakla bekleniyordu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,97 oldu.

Tek haneli enflasyon 2024 yılına kaldı Başkan Şahap Kavcıoğlu; enflasyonun 2023 sonunda yüzde 12,9, 2024 sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine geleceğini öngördüklerini söyledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: Türkiye istihdamını en çok artıran ülke oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor. Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" dedi. Yılsonu enflasyon tahminini de açıklayan Kavcıoğlu "Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerinde aralık açılmakta tahmin aralığı genişlemektedir. Bu çerçevede enflasyon tahmin aralığının orta noktası 2022 sonunda yüzde 42,8; 2023 yılsonunda yüzde 12,9; 2024 yılsonunda yüzde 8,3’tür" ifadelerini kullandı.