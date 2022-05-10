Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

'ENFLASYON FARKI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Erdoğan temmuz ayını işaret edip açıkladı: Alım gücünü yükselteceğiz Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım gücünde yaşanan zorluğun farkında olduklarının altını çizerek, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzeltileceğini açıkladı.