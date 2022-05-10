Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nebati, “Birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği ‘fahiş’ artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz” dedi.

"FAHİŞ ARTIŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır. Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konut destek paketinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları netleşti. Söz konusu destek paketleriyle konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: 3 pakette konut desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu.