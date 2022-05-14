Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasası yangın yerine döndü. Bitcoin ve diğer coinlerin çakılması yatırımcıları tedirgin etti. Lider kripto para birimi Bitcoin uzun süre sonra 30 bin doların altına geriledi. Luna ise kripto para piyasasından silindi. Diğer altcoinlerde çakıldı. Yatırımcılar ne yapacaklarını bilemezken Bitcoin ve altcoin milyarderi olarak tanınan Sam Bankman-Fried’en açıklama geldi.

ELİNDE TUTMA KARARI ALDI

Sam Bankman-Fried kripto paralarını elinde tutma kararı aldı. Fried’in bu kararı ise Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli dijital para birimlerine sahip olan ve sürekli piyasa düşüşüne rağmen satmayı reddeden milyarder iş adamı Elon Musk’ın kararına benzetildi.

ALIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasasındaki çöküşlere rağmen milyarder, Perşembe gününden itibaren Robinhood’un %7,6 hissesini satın aldı. Bu hisseler için 648,3 milyon dolar ödeyen Fried’in pozisyonu, önde gelen online aracı kurum olan Robinhood’un (HOOD) 56 milyon dolarlık hissesine eşdeğerdi.

Robinhood’un kontrolünü değiştirecek veya etkileyecek herhangi bir eylemde bulunma niyetinde olmadığını açıkça belirten Sam Bankman-Fried’in, Robinhood’u sadece “Çekici bir yatırım” olarak gördüğünü belirtti.

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