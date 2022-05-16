Türkiye Gazetesi

Düzenledikleri basın toplantısında önemli başlıklara değinen Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, pandemi yılına göre küresel pazarda %3’lük bir artış kaydedildiğini dile getirdi. 2020 verilerine göre yerli sanayimizin Avrupa Birliği içinde otomobilde 6’ncı, ticari vasıtada 2’nci toplamda da 4’üncü seviyede olduğuna dikkat çeken Eroldu “2021 kapanışı itibarıyla ticari araç üretiminde Türkiye artık birinci sırada. Dünya toplamında ise 14’ten 13’cülüğe çıktık. Bu hem Avrupa hem dünya ölçeğinde bir sanayi olduğumuzun göstergesi” dedi. Nisan rakamlarına göre üretimde %9, ihracatta %11’lik azalma yaşandığını belirten Eroldu “Döviz bazında değerlendirirsek kayıp görünmüyor ama yaşadığımız maliyet artışlarını ihracata da yansıtmamızın bir göstergesi sonuçta. Doğal olarak özellikle ham madde, malzeme ve enerji ağırlıklı maliyet artışları da ihracat fiyatlarına yansımış durumda. Örneğin doğalgazda Ocak 2020, Nisan 22 döneminde avro cinsinden %198’lik, elektrikte ise %140’lık artış var. Kauçuk, polipropilen, bakır, alüminyum gibi malzemelerde de yıllık periyodda %100’lerin üzerinde artışlar var. Bu noktada %120’lik maliyet enflasyonu gerçeği ile karşı karşıyayız. Küresel olarak bakarsak ham madde fiyatları her yerde artıyor ama bu noktada enflasyon kur makası bizim için önemli. Amerika'da 8,5 Avrupa Birliği bölgesinde 7,5’lik enflasyon var Türkiye’de 120 çok yüksek bir enflasyon. Bugün kamuoyunda herkes şunu sorguluyor; kurlar 5 artarken niye fiyatlar 15 arttı? Aslına bakarsanız otomotiv sanayi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı, olmaz da” ifadelerini kullandı.

Otomotivde teknoloji üssü Türkiye olabilir Yakın gelecekte elektrikli modellerin yanı sıra birbiri ile bağlantılı araçların sayısı artacak. Türkiye otomotiv sektörü ise üretim ve teknolojik altyapı gücü ile dünyadaki önemli oyuncular içinde yer almaya hazırlanıyor.