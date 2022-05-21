Türkiye Gazetesi

Piyasalardaki gerginlik sürerken HS Dent’in Başkanı Harry Dent önemli açıklamalarda bulundu. Fed’in para basımıyla piyasaları ayakta tutmaya çalıştığını ancak bunun çöküşü engelleyemeyeceğini belirten Dent, altındaki çöküşün beklenenden çok sert olacağını söyledi.

“İNSANLAR PİYASALAR ÇÖKÜNCE GERÇEĞİ ANLAYACAKLAR”

Harry Dent verdiği bir röportajda, “S&P 500 için piyasanın 4 Ocak’ta zirveye ulaştığını düşünüyorum ve aşağı doğru gidiyoruz. ABD Merkez Bankası (FED), teşviklerinin sonunda gerçekten işe yaramadığını öğrenecek ve insanlar bunu ancak piyasalar çöktüğünde öğrenecekler.” ifadelerini kullanmıştı.

“BİR CESEDİ AYAKTA TUTAMAZSINIZ”

Son birkaç günde borsa iyi performans gösterse de, Dent bu yükselişlerin yanıltıcı olduğunu belirtti. Fed’in “para basımının” şimdiye kadar ekonomiyi ayakta tuttuğunu açıkladı. Ancak çöküş geldiğinde, insanların düşündüğünden daha kötü olacağını aktardı. Dent, duraksama beklentisine, yani resesyona değinerek şunları söyledi:

“Zaten resesyona girmek üzereyiz… Burada yumuşak bir iniş yok. Fed olmasını umuyor. Ekonominin altında yatan eğilimleri anlamıyorlar… Çok gerginiz, her şey balon oldu… Bir cesedi ayakta tutamazsınız.”

“ALTIN BALON BİR VARLIKTIR”

Dent, tahminlerini demografik eğilimlere dayandırıyor. Baby Boomer’lar (1946-1964 arasında doğanlar) göçüp giderken deflasyonist bir döneme girmek üzere olduğumuza inanıyor. Dent, “Daha büyük bir neslin (Boomer) ardından daha küçük bir nesil (Y kuşağı) görmemiştik. Baby Boomer’lar tarihin en büyük patlamasına neden oldu. O zamandan beri, neden (Fed) bu kadar çok para teşvikinde bulunuyor? Çünkü bir düşüş trendiyle savaşıyor. Tarihin en büyük nesli ölüyor,” ifadelerini kullandı.

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