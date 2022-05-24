Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022'nin ilk 4 aylık döneminde ülkeye gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu. Bu yıl ocak-nisan döneminde ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artışla birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artışla ikinci, İran yüzde 236,77 artışla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'ye nisanda gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu. Nisanda en çok ziyaretçi yüzde 630,34 artış ile Almanya’dan geldi.

KAPALIÇARŞI’YA AKIN

Tarihî Kapalıçarşı’nın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Kruvaziyer gemilerin limanlara gelmesi de turist sayısının artmasında etkili oluyor. Çarşıya aylık 5 milyon civarı giriş oluyor. Bu hızla ilerlersek yıl sonu ziyaretçi sayısı 70 milyonu bulacaktır’’ dedi.

Bodrum yabancı turistte 2019'u aşarak 1,5 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor Bodrum Belediye Başkanı Aras, bu yıl hava ve deniz yoluyla gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 2019'u aşacağını belirterek, "O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.