Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte sebze fiyatları düştü. Örtü altı üretimin merkezi Antalya’da sebze fiyatları yarı yarıya geriledi. Antalya Hali’nde salatalık 1,5 TL, kabak 3 TL, domates 8 TL, patlıcan 5 TL’den alıcı buluyor. Adana’da ise başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı. Üç hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor.

25 LİRALIK SALATALIK BİR LİRA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde komisyonculuk yapan İsmail Erten, “Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin 25-30 TL, salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu. Yaz geldi, tüketicilerimiz için müjdeli haber vermeye devam edelim; bugün için salatalık 1 TL, kabak 2 TL, domates 8-10 TL, patlıcan 5 TL. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü. Havaların ısınması ile birlikte üretim bolluğu yaşanıyor. Normalde günlük satmış olduğumuz ürün 3-4 katı fazla gelmeye başladı” dedi.

Bugün gelen ürün miktarında 5 kat arttığını ifade eden Erten, “Karpuz 3 TL. Vatandaşlarımız bu haftadan itibaren normal fiyatına sebze meyve yemeye başlayacaktır. Önceden vatandaşımız 250 gram biber alırken şimdi kilo kilo alacak. Vatandaşlarımızın tüketimiz artacak. Bundan sonra pahalılık olmayacak” diye konuştu. Erten, haziran ayından itibaren sebzede ihracatın da azaldığına dikkat çekerek, bunun da fiyatları düşüreceğini söyledi.

MARULUN YÜZÜNE BAKAN YOK

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan da yaptığı açıklamada, fiyatların iki hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirterek şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar daha düşecektir. Şu anda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1,5 liradan taze soğan ise 3,5 liraya satılıyor. Marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulun fiyatı 1 liraya düştü ama alan yok. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. İki hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şuan salatalık 1 liradan satılıyor. 8 liradan satılan domatesin fiyatı da iki haftaya kadar 4 liraya düşer. Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek.”

Ucuz sebze meyve için tarih verildi: Hasatlar başladı fiyatlar düşüşe geçti! Hasat sezonlarının ilk mahsullerini veren Adana’da tezgahlarda fiyatlar düşmeye başladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, etiketlerin 2 hafta içinde yarı yarıya düşeceğini söyledi. Marketlerde fiyatların değişmediğini söyleyen Doğan, denetimlerin önemine dikkat çekti. Doğan, “Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek” dedi.

Rekabet Kurumu açıkladı: Sebze ve meyve için zincir market önerisi Rekabet Kurumu, "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu"nu tamamladı. Yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin hazırlanan raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi.