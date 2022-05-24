Türkiye Gazetesi

Kripto paralar çöküşün eşiğine gelmiş durumda. Piyasada kayıplar artarken lider kripto para birimi Bitcoin düşüşünü sürdürüyor. Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen ise Bitcoin’in 5 bin 800 dolara kadar düşeceğini ve bu seviyeden sonra hızlı bir yükselişe geçeceğini söyledi.

“BİTCOİN 2018’DEKİ PİYASA YAPISINI YANSITIYOR”

Tavsiyeleriyle binlerce yatırımcının takip listesinde olan kripto para analisti Benjamin Cowen, son strateji oturumunda lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 5 bin 800 dolara kadar gerileceğini belirterek şunları söyledi:

“2018’de görebileceğiniz gibi bir düşüş yaşadık. Ardından daha büyük bir düşüş yaşadık. Bunu yaşadık ki bu daha büyük bir dipte oldukça acınası bir girişimdi. Nihayetinde daha düşük bir dibe ve trend çizgisine geri döndük. Ayrıca, bu aradaki 200 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) ret yemenin bir sonucuydu.”

Ünlü analist Bitcoin’nin 2018’deki piyasa yapısını yansıttığını belirterek Ocak ve Mayıs ayları arasında 30 bin ila 39 bin dolar arasında yüksek diplerin oluşacağını söyledi. Sonunda ise Bitcoin’in 26 bin dolara kadar düzeltme yapacağını belirtti.

“200 GÜNLÜK HAREKETLİ ORLAMAYA GERİ DÖNDÜK”

2018 piyasasında yaşanan gelişmelerin şuanda baş gösterdiğini belirten Cowen, “2018’de olan şey, direnç gösteren trend çizgisine geri dönülmesiydi çünkü ayı piyasalarında trend çizgileri direnç gösterme eğilimindedir. Ayrıca 200 günlük hareketli ortalamaya geri döndük ve bu yüzden daha yüksek diplere koyduğumuz trend çizgisi ile 200 günlük SMA arasında biraz birleşme oldu.” dedi.

“40 BİN DOLARA KADAR GERİ DÖNECEĞİZ”

Bitcoin’in 40 bin dolarlara geri döneceğini söyleyen Cowen şu ifadeleri kullandı:

“Bunu aklımızda tutarak, ‘Peki bu seviye önemli mi?’ diye merak etmek gerekiyor ve bunun çok önemli olduğunu iddia ediyorum. 40 bin ila 42 bin dolar arasındaki seviye, Bitcoin ile çok fazla ağırlık taşıyor çünkü bu 2021 yılının Ocak ayında ilk kez ret yediğimiz yerdi. Altına düştükten sonra da 2021 yazında Bitcoin reddi yedi. Yani eğer fraktal oyun planı dahilinde ise (ki bu her zaman olduğu gibi büyük bir eğer) önümüzdeki birkaç hafta içinde fiyatın ralli ile artı eksi birkaç bin dolarla yaklaşık 40 bin dolara kadar geri döndüğünü görebileceğimiz anlamına geliyor.”

PİYASALARDA SON DURUM

CoinMarketCap’in verilerine göre, en büyük kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,59’luk kayıpla 29 bin 380 dolardan işlem görüyor.

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