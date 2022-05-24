Türkiye Gazetesi

Olumsuz hava koşulları hem tüketiciyi hem de üreticiyi negatif yönde etkilemişti ki havaların düzelmesi ile bu sorun ortadan kalktı. Isınan havalarla birlikte üretici daha çok üretmeye başlayınca bu fiyatlarada yansıdı. Artan üretim sebze fiyatlarını düşürdü. Tokat’ta soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakması ile birlikte sebze fiyatlarında düşüş başladı.

Yaklaşık 1 ay önce markette 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Halde ise salatalık fiyatları kalitesine göre 2-4 lira arasında satışa sunuldu. Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'YALNIZCA DOMATES FİYATLARI YÜKSEK'

Niksarlı sebzede fiyatlarında beklenen düşüşün yaşandığını belirterek, “Şu anda sadece domates biraz fiyatlar yüksek geliyor. O da güney illerimizden geldiği için sadece bir bölgede satışlar iyi. O yüzden onu da düşmesini bekliyoruz” dedi.

Tokat'ta havaların güneşli olmasıyla birlikte üretici hareket geçti ve üretim arttı. Bu durum sebze fiyatlarınada yansıdı ve fiyatlar düştü.

'FİYATLARIN DÜŞMEMESİ GEREKİR'

Komisyoncu Erkan Engin, Tokat’ta salatalık ekilişinin çok fazla olduğunu belirterek, “Salatalık fiyatları 2-3 lira arasında seyrediyor. Bu fiyatların daha da düşmemesi lazım. Düşerse bizde köylü de mahvolur. Zaten girdi fiyatları tohumu, fidesi, gübresi, işçiliği çok fazla. Mesela geçen sene 18 liraya aldığımız salatalığın şu poşetini şu anda kilosu 50 TL. Bu da yani 3 katından fazla maliyeti var. Sadece bu poşetteki fark. Üretici bizim açımızdan bu fiyatlar 2-3 lira çok kötü fiyatlar. Normalde salatalık fiyatlarının ortalama 5 liradan aşağı olması lazım ki üreticimiz para kazansın. 5 lira dahil zor kurtarır. Çünkü bir geçen sene 150 liraya aldığımız gübre şu anda 750 lira. Ben geçen sene köylüye avans veriyordum 2-3 bin lira şimdi 10 bin lira da yetmiyor” ifadelerini kullandı.

'ÜZERİNE FAZLA KAR KOYMADAN SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Manav Onur Güngör ise halde 3-3,5 lira salatalığın tezgahta 4-4,5 liraya sattıklarını belirterek, “Üzerine fazla kar koymadan vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Hayat pahalı zaten. Maliyet de pahalı” diye konuştu. Tokat halinde domates 12-16 TL, sivri biber 5,5 TL, dolmalık biber 7 TL, patlıcan 7,5 TL, kabak 6 TL, salatalık 2-4 TL'den alıcı buldu.

Sebze fiyatları fidecilere yaradı! Her gün az 10 bin fide satılıyor Ülke genelinde sebze fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor. Adana’nın Kozan ilçesinde de 1,5 TL'den satılan fideler günlük 10 bin adeti buluyor.

Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep Rusya-Ukrayna savaşı gıdada bütün dengeleri değiştirdi. Savaşla artan akaryakıt ve gaz maliyetleri, üretimden lojistiğe kadar bütün süreci olumsuz etkiledi. Rusya'ya ambargo, gübre fiyatlarını da yukarı taşırken; sıcak paranın ‘emtia’lara yönelmesi, ambalaj üzerinden yine gıdayı vurdu. Bunlara yerli ürün ihracatı da eklenince, fiyatlar patladı.

"Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları düşecek" Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla pazar tezgahlarında fiyatların da gerilemesi bekleniyor. Esnaflar, sebze ve meyve fiyatlarının uygun olduğunu düşünüyor.