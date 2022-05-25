Türkiye Gazetesi

Meram ilçesindeki açılışa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Türkiye Gazetesi Dağıtım Direktörü Yusuf Güler, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürü Atıf Gülcan, şirket çalışanları ve davetliler katıldı. Yeni hizmet binasının açılışı kurdele kesilerek yapıldı ve Genel Müdür Orhan Korkusuz binayı gezerek bilgi aldı. Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama olarak İhlas ailesinin tüm Türkiye’deki bayrak taşıyıcısı olduklarını belirterek şunları söyledi:

Her zaman söylediğimiz gibi, biz sadece bir ticaret firması değiliz. İhlas’ı, İhlas’ın bayrağını, iyilik ve doğruluğu tüm Türkiye’de temsil etmeye çalışıyoruz. Bu da bize büyük bir manevi sorumluluk yüklüyor. İhlas Pazarlama ailesi olarak son yıllarda çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Mağaza sayılarımızı yükselttik. Türkiye’de 131 yeni mağazaya ulaştık. Bu mağazaların dışında bölge merkezlerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Bu yenileme konsepti ile daha iyi alanlar, daha geniş alanlara, daha çok istihdama yol açıyoruz. Son yıllardaki tempoyu devam ettiriyoruz. 2021 yılında 490 yeni istihdam oluşturduk. Konya şehri de uzun zamandır bizim kendimizi layık gördüğümüz yere geçmek için beklediğimiz yerlerdendi. Çok şükür bugün Konya’da da bize yakışacak, İhlas’ı iyi temsil edecek çok güzel bir mekâna sahip olduk. Bunun da Konya’daki büyümemize vesile olacağına inanıyoruz. İnancımız şudur ki, biz işimizi basit tarifiyle en temel hâliyle yapmaya çalışacağız ama rahatımızı her zaman bozacağız. Durmadan çalışıp memleketimize istihdam açarak herkese, çalışanımıza ve paydaşlarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz. İhlas bayrağını da inşallah inanıyoruz ki, bütün ekip olarak en iyi yerlere beraber taşıyacağız.