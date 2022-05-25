Türkiye Gazetesi

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele dolandırıcıların son kurbanı 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, 28 Ocak'ta çalan telefona cevap veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

PAROLA 'KARTAL'

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

EVİNİ BİLE SATTIRDILAR

Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euroyu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.

Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, tüm paraları da dolandırıcılara verdi.

'EVE GİT, HATTI KIR TALİMATLARIMIZI BEKLE'

Sözde polisin, 'Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle' talimatıyla evinen dönen yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

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