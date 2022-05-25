Türkiye Gazetesi

Uluslar arası piyasalarda Fed'in faiz artırımı ile başlayan ralli, dolar ve altın fiyatlarında hareketlilikle üst vesiyeye çıkarken, Brent petrol fiyatında da dalgalanmalar devam ediyor. Geçen hafta 104 dolar seviyesine gerileyerek akaryakıtta indirim ihtimalini güçlendiren Brent petrol, ABD'nin stok verilerindeki gerileme ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu jeopolitik risklerle yeniden tırmanışa geçti. Güne yükselişle başlayan, Brent, 114 dolara kadar tırmanarak önceki haftanın pik seviyesine yaklaştı.

AKARYAKIT FİYATLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE

Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol ve petrol ürünleri stok raporunu paylaştı. Verilere göre ABD’de stoklar 2013’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik ambargo konusunda tavırlarını netleştirmesiyle hareketlenmeye başlayan Brent petrolde yükselişin devam etmesi bekleniyor. Analistlere göre, petrola en çok ihtiyaç duyulan ve 'süreç sezonu' olarak adlandırılan yoğun araç kullanımı öncesinde ABD stoklarının düşük çıkması fiyatları tetikledi.

RUS PETROL TANKERLERİNİN KAPASİTESİ AZALTILDI

Öte yandan Brent petrol fiyatlarını tetikleyen bir haber de Avrupa ve ABD sigorta sektöründen geldi. Moskova’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmemek için Rus petrol tankerlerinin kapasitesini azaltma kararı alan sigorta şirketleri, Rus olmayan gemiler için de Rus ham petrolünü taşımaları durumunda benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Gelen yaptırımlara karşı çıkış yolu arayan Rusya, müşterileriyle arasındaki bağı koparmamak istiyor. Petrol tankerlerinin önde gelen yöneticilerinden Yunanistan merkezli Signal Maritime Services analisti Maria Bertzeletou, "Uluslararası deniz sigortacıları üzerinde, Rus petrolünü taşıyan dünya çapındaki nakliye şirketlerini kapsamamaları yönünde sürekli bir baskı var" dedi.

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Türkiye cephesinde ise tüm bu gelişmeler pompaya zam anlamına geliyor. Brent petrolün 114 dolara kadar çıkması ve dolar kurunun 16 TL’yi aşması akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturdu. Beklenen haber ise sektör kaynaklarından geldi. Alınan son dakika bilgisine göre, otogaza Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin ve motorine zam konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Brent petrol, önceki hafta seviyesine yükselse de, dolar kurundaki artışın zam olarak pomyaya pansıması gündemde...

25 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,85 TL

Motorin fiyatı: 22,03 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,94 TL

Motorin fiyatı: 22,13 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,96 TL

Motorin fiyatı: 22,18 TL

Otogaza zam geliyor! Perşembe gününden itibaren geçerli olacak: 25 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Fed’in faiz artırımları brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Brent petrol şuan 114 dolar seviyesinde işlem görürken sektör temsilcilerinden son dakika haberi geldi. Gelen bilgiye göre, otogaza perşembe gününden geçerli olmak üzere 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? 25 Mayıs 2022 benzin ve motorin fiyatları kaç TL? Motorinin litresi ne kadar?

Benzine bir zam daha! Litre fiyatı 24 liraya dayandı: 19 Mayıs 2022 Akaryakıt, benzin, mazot, LPG, motorin ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam gelmiş ve araç sahipleri tarafından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Milyonlarca kişi, “Benzine zam geldi mi? Benzinin litresi ne kadar oldu, kaç TL?” sorusunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta brent petroldeki fiyat hareketliliğinden dolayı benzinin litresine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Dün ise petroldeki fiyat hareketliliği ve dolar kurundaki yükselişten dolayı benzine bir zam daha yapıldı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatı 24 liraya dayandı. Peki benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 19 Mayıs 2022 Mazot, LPG, motorin ne kadar, kaç TL? İşte gelen zamlar sonra güncel akaryakıt fiyatları…