Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 13 Haziran’da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. Daha önce adaylık açıklayan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç de Gültepe’ye destek vererek adaylıktan çekildi.

Adaylık kararını İstanbul ve Anadolu’dan 30’a yakın birlik ve sektör kurulu başkanının katıldığı toplantıyla duyuran Gültepe, seçilmesi hâlinde TİM’in konumunu güçlendireceğini vurguladı. Gültepe "100 bin kişilik ihracat ailesinde bu görevi layığı ile yürütecek çok sayıda arkadaşımız olduğunu biliyorum. Birliklerimizin önemli bir kısmında başkanlık için benim adaylığım üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Şahsıma güvenleri ve teveccühleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyorum" dedi.

2 DOLARLIK HEDEF

Kapsayıcı ve katılımcı bir TİM oluşturmak istediğini vurgulayan Gültepe, seçilmesi hâlinde ortak aklı ve katılımcılığı esas alacağının altını çizdi. TİM Başkanlığına aday olurken herkese eşit mesafede olmaya özellikle özen gösterdiğini vurgulayan Gültepe, şöyle konuştu: Kısır tartışmaların içinde kaybolmayan, proje geliştiren, ihracatı büyüten, TİM’i güçlendiren Türkiye’yi zenginleştiren bir anlayışın sesiyiz. Bizim bir davetimiz var: Gelin birlikte başaralım. Dünya ticaretinde bayrağımızı daha da yükseklerde dalgalandıralım. Kazanan insanımız olsun, ihracatımız olsun, Türkiye olsun. Dünya ticaretinden hâlâ yüzde 1 pay alıyoruz. Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin 2021’de ortalama kilogram ihracat birim fiyatı 1,29 dolardı. Almanya’nın 4,66, Güney Kore’nin 3,70, Fransa’nın 3,44 dolar. Biz de en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz.

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