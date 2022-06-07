EBRU KARATOSUN
Ukrayna buğdayının Türkiye'ye sevkiyatının önündeki engeller kalkıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda oluşturulacak tahıl koridoruna ilişkin anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Bakan Kirişci, Ukrayna’dan alınacak tahıl ürünlerinde yüzde 25 indirim yapılması konusunda Türkiye ile Ukrayna’nın mutabakata vardığını kaydetti. Kirişci “Ancak güvenlik ve ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Bizim burada Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bu konuda bir tek bize güveniyor” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov’un da katılacağı İstanbul’daki 4’lü zirvenin ‘istikşafi’ görüşme olarak nitelendirilebileceğini dile getiren Bakan Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ürünlerinin taşınması konusunda Türkiye’nin ‘köprü’ olacağını belirtti.
İKİ TARAFLA DA TEMAS
Kirişci “Ukrayna’ya ‘Siz bu ürünleri dışarı çıkarabilirsiniz. Koridor açıldığında Rusya size saldırmayacak’ diyoruz. Ukrayna şu anda ihraç edebileceği limanlarda kendini mayınlarla koruyor. Bu mayınların temizlenmesi hâlinde ‘Rusya bana saldırabilir’ endişesi yaşıyor. Biz de Rusya’ya ‘Bu ürünler çıkana kadar lütfen saldırmayın, sözünüzde durun. Bunlar bu ürünü çıkarsın’ diyoruz. Çünkü dünyanın da ticarete ihtiyacı var” diye konuştu. Öte yandan, Kızılcahamam’da kapalı toplantıda bir milletvekilinin et fiyatlarının neden yüksek olduğunu sorması üzerine Bakan Kirişci, şu cevabı verdi: Et fiyatlarındaki artış şu anda geriledi. Üreticinin kendine göre maliyeti var. Tüketicinin de giderleri var. Bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor.
GEMİLERİ TSK KORUYACAK
Rus gazete Izvestia da Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı. Plana göre Türk Silahlı Kuvvetleri Odesa’nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Tahıl yüklü gemilere Odesa’dan Karadeniz’deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı’na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek.
AB DE HAREKETE GEÇTİ
Avrupa Birliği, Ukrayna'dan buğday alımı için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, Ukrayna’dan buğday çıkarmak için yatırım yapacaklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna limanlarını ablukası sebebiyle AB’nin kara yoluyla sevkiyat yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı
AK Parti Kızılcahamam Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere müjdeyi duyurdu. Buğday alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Hayırlı olsun.” dedi.
Teröristler buğday tarlalarını yakıyor PKK’nın Suriye yapılanması PYD, terör işgaline son verilecek bölgelerde biçilme mevsiminde ekinlerin yakılması için kundakçı ekip kurdu.
Buğday koridorunun merkezi İstanbul: 20 milyon ton tahıl kurtulacak Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı Karadeniz'den geçip dünyaya ulaşacak. Kontrol merkezi İstanbul'a kurulacak. Rusya'nın gemilerinde silah taşıma endişesine karşı arama yapılacak.