Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kötü niyetli kişiler, eski bir yöntem olan ‘çek dolandırıcılığı’yla işletmeleri zarara uğratıyor. Herhangi bir ticari ilişkisi olmayan kişiler adına şirket kurup, ardından kamu bankalarından çek alan dolandırıcılar, bu yolla güven kazanıp esnafı dolandırmaya başladı. Piyasada kamu bankalarından çek almanın zorluğu bilindiği için, bu bankaların çekiyle gittikleri işletmelerde güven sağlayıp mal alan bu kişiler, ardından da ödeme yapmadan ortadan kayboluyorlar.

DÖNER FEDERASYONU BAŞKANI DA MAĞDUR

Son dönemde bu dolandırıcıların tuzağına, Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan da düştü. 200 bin lira dolandırılan Mercan, diğer mağdurlarla birlikte vurgunun boyutunun 50 ila 100 milyon lira olabileceğini söylüyor. Mercan, olayı şöyle anlattı: Piyasada yaşadığımız sıkıntılar malum. Malzeme, ham madde, gıda ürünleri her şey çok pahalı. Satarken dahi ince eleyip sık dokuyoruz. Nisan ayında bir miktar ürün sattık. Karşılığında da çek aldık. Bizden mal alanlar, daha önce iş yapmadığımız kişilerdi. Çek vermek istediler. Verdikleri çek de bir kamu bankasının çeki. Kamu bankaları çek karnesi verirken ince eleyip sık dokur. Bunlar da çek karnesi alabildiğine göre güvenilirdir diye düşündük. Ardından firma ismini sorguladık, kredi notlarını sorguladık ve malı verdik. Fakat bir ay önce vadesi gelmesine rağmen ödenmedi. Aradık, talep ettik, istedik ama mümkün değil ödemiyorlar. Sadece ben değil, birçok işletme aynı durumda. Bunlardan birisiyle konuşmuş şirket sahiplerinden birisi... Gayet pişkin şekilde 'Biliyoruz, yolumuz yol değil ama biz de böyle geçiniyoruz. Üzerimize mal varlığı yok. İcra gelse de ne alacak. Yakalansak da alacağımız ceza 1-2 ay' diyerek insanları sindirmeye çalışıyorlar.

45 yıldır gıda sanayicisi olduklarını, dededen toruna bu işi yaptıklarını Reis adlı işletmeleriyle yıllık 50 milyon lira ciroya sahip olduklarını anlatan Mehmet Mercan “Bahsettiğim bankalar bana kredi limiti açmayıp çek karnesi vermezken, bu şebeke garibanlar üzerine kurdukları şirketlerle mal alıyorlar, çekleri ödemiyorlar. 50 milyon ciroyla ben alamıyorsam bunlar nasıl alıyor? Dolandırılan birçok işletme daha var. Hep birlikte şikâyetçi olacağız, dava açacağız” dedi. Mercan, dolandırıcılık şebekesinin banka içinde de iş birlikçisi olabileceğini ifade etti.

ABD'de kripto para dolandırıcılığı mağdurları artıyor: Rakam 1 milyar doları aştı ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2021'in başından bu yana 46 binden fazla kişinin dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kripto para kaybettiğini bildirdi.

Dolandırıcıların yeni kurbanı para ve finans uzmanı oldu: Evini bile kaybetti Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu. Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi olan Mercan'a 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyen sözde polisler, finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı, Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini de sattırdı.