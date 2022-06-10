Türkiye Gazetesi

Venezuela petrolü umut oldu ancak, ülkenin 1 milyon varil civarındaki petrol üretimi artırılsa dahi, Rusya'ya bir günde gönderilen 3 milyon varillik Rus petrolünün yerini doldurmak için yeterli değil. Buna rağmen Avrupa, Rusya'nın ruble ile ödeme şartına kapıyı kapatınca durum her geçen gün içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerden olan OPEC+ grubunun üretim artışı kararına rağmen yeterli ek kapasitesinin sağlanamaması, arz tarafında endişelere sebep oldu ve Brent petrol 124 dolara

kadar yükseldi. Bazı tahminlerde 130 dolarlık rakamlar telaffuz ediliyor.

MALİYETLER ARTIYOR

Petrol fiyatları yükseldikçe, ülkelerde akaryakıt fiyatları da artıyor. İngiltere'de geçen yılın bu aylarında 1,0 sterlin seviyesinde olan benzin fiyatı, son zamla 1,82 sterline ulaştı ve bir deponun maliyeti 100 sterlini buldu. Almanya'da şubatta 2,3 avroya kadar yükselen benzin bu hafta 1,95 avrodan satılıyor. ABD'de ise 1 yıl önce bir galonu (3,8 litre) 2,39 dolar olan benzin, bugün 4,89 dolara ulaşmış durumda (litresi 1,2 dolar) Türkiye'de ise doların da yükselmesiyle birlikte benzinin litre fiyatı 26,50 liraya kadar yükselirken, motorin 27,80 TL seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın haziranında benzinin litresi 7,78 TL seviyesindeydi. Hem dolar hem Brent petrolde yaşanan yükselişin hafta sonunda yeni bir zammı getirmesi bekleniyor.

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