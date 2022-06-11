Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Kararı’yla gerçekleştirilen bu çalışmayla, 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 lira ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44.500-50.150 lira arasında artacak. Kısaca EYT olarak bilinen ve ‘emeklilikte yaşa takılanların’ emeklilik taleplerinde de ümit arttı. Henüz resmî ağızdan bir açıklama gelmese de EYT ile ilgili çalışmaların sonbaharda gündeme gelmesi ve 2023 yılbaşından önce büyük bir müjde verilerek tüm kesimlerin beklentilerinin karşılanması amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT ile ilgili durum hakkındaki soruya “3600 ile ilgili son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi de var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler” diyerek cevap vermesi, EYT’ye ilişkin umudu artırdı. Bunun için öncelikle emeklilik için aranacak şartlar tespit edilecek. EYT düzenlemesinin mali boyutuyla ilgili hesaplamalar yapılacak. Maaşa dair çalışma masaya konulacak ve uygulama şekli belirlenecek. Bunun ardından taslak ka- muoyuna açılacak ve ardından karar beklenecek.

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir televizyon programında EYT ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Fatih Erbakan'dan EYT açıklaması! Yazılı belge imzalayıp taahhüt verdiler Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu iktidara seçildiklerinde çözeceklerine dair noter tasdikli taahhütname imzaladı.