Türkiye Gazetesi

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Hırvatistan’ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023’ten itibaren avro para birimine geçebileceğini söyledi. Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe “Hırvatistan’ın ailemizin 20’nci üyesi olmasını tavsiye ettik” açıklamasında bulundu. Donohoe, söz konusu tavsiyenin bugün gerçekleştirilecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısında resmen kabul edileceğine işaret ederek, Hırvatistan’ın 1 Ocak 2023’ten itibaren avro para birimine geçmesini beklediklerini ifade etti. Donohoe “Bölgemiz bu katılımla daha da güçlenecek” dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'nin İsveç tavrına destek Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç'in NATO üyeliğine itirazı konusunda Türkiye'ye hak verdi.