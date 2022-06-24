Türkiye Gazetesi

Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrol sevinci yaşıyor. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken ‘MudPit’ havuzunun da kurulduğu görüldü.

Öte yandan 1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan geçen nisan ayında TPAO'ya, Adana’da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Powell konuştu Brent petrol düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelebilir (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrolde düşüş sürüyor. Dün Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği kritik mesajlar sonrasında Brent petrol 107 dolara kadar indi. Yeni güne ise toplanmayla başlayan Brent petrol tekrardan 110 dolara tırmandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ise iç piyasadaki etkilerini sürdürüyor. Yeni güne benzin indirimiyle başlayan Türkiye’de akaryakıt fiyatları hala 30 TL’nin üzerinde. Peki Brent petrol ne kadar? Petrol fiyatları düştü mü? Akaryakıta zam ya da indirim var mı?