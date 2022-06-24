Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Gökmen Çiçek ile görüşen Bakan Nebati, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

"DAR GELİRLİYİ RAHATLATACAĞIZ"

Nebati, daha sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Kim ne derse desin Türkiye, 21. yüzyılın ülkesi" diyen Bakan Nureddin Nebati, şu anda enflasyonla mücadelenin bir numaralı alanları olduğunu, bundan etkilenen dar gelirlilerin kesin bir şekilde rahatlatılması gerektiğini söyledi.

"ENFLASYONU YENECEĞİZ"

Nebati "Önce enflasyonu yeneceğiz ama aynı zamanda önceliğimiz dar gelirlilerin ihtiyaçlarını giderecek adımlar atmak. Onlara gerekli desteği vermek ve onlarla birlikte her türlü yardımı ortaya koyacak destekleri sağlamaktır" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet (GES) açıklaması! Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gelire Endekli Senet (GES)'e yoğun talep gösterildiğini belirten Bakan Nebati, "83.816 bireysel yatırımcı 6.6 milyar TL'lik talep gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den Temmuz ayı memur zammı açıklaması: Yüzde 40 artış öngörmekteyiz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Temmuz ayında yapılacağı bilinen memur zamlarına ilişkin, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörüldüğünü söyledi.

Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: 'Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz' Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz." dedi.