Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) büyük şirketlere nakit döviz pozisyonu yükseltmede TL kredi sınırlandırılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kararın etkisinin ve verdiği mesajların önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Nebati, BDDK’nın kararının şirketlerin kur korumalı mevduata yönelmelerine veya dövizle ithalat yaparak cari açığın artmasına neden olacakları yorumlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati, "Firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paraları alıp gidip bu parayla döviz alma” diye konuştu. Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” dedi.

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Enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını ifade eden Bakan Nebati, kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddialarına da açıklık getirdi. Ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyen Nebati, iddiaları “dedikodu” olarak değerlendirdi.

Nebati, “Kayseri’de cuma günü adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz dedik, sonra da 5’ten sonra o açıklamayı yaptık.” ifadelerini kullandı.

BDDK Başkanı Akben: BDDK'nın kararı ticari kredilerin amacına uygun kullanılmasını sağlayacak Son dakika haberine göre BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, cuma günü açıklanan düzenlemenin, kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış makroihtiyati bir tedbir olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan BDDK kararı ile ilgili açıklama: Tedbirler devam edecek Son dakika haberi: BDDK tarafından son dönemde hayata geçirilen tedbirlere yönelik açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, alınan tedbirlerin hem 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesindeki seçmeli kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikli olduğu belirtti. Açıklamada, ekonomi kurumlarıyla beraberce eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceği aktarıldı.

BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu BDDK, TL ticari kredilerde getirilen son önlemle ilgili yeni bir açıklama yayımladı.