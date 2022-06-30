Türkiye Gazetesi

Dolar ve Euro’daki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler ise bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Dış Ticaret Dengesi rakamlarında. Açıklanan rakamlarla dolar kurunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Türkiye Ekonomi Modeli, düşük faiz, yüksek istihdam, yüksek üretim ile cari fazla hedefleri doğrultusunda açıklanacak veriyi gözlüyor. . Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 30 Haziran dolar düştü mü, Euro kaç TL?

TÜİK BUGÜN AÇIKLAYACAK

Mayıs ayı dış ticaret dengesi saat 10:00'da açıklanacak. Son olarak açıklanan Nisan ayı verilerinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artmış ve 22 milyar 64 milyon dolara ulaşmıştı. İthalat ise yüzde 38,0 artarak 28 milyar 810 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6 milyar 113 milyon dolara yükseldiği görüldü.

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 83 milyar 531 milyon dolar, ithalat yüzde 40,2 artarak 116 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

30 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6092 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6084 liradan, satış fiyatı ise 16,6100 liradan işlem gördü. Dolar/TL 30 Haziran 2022 Perşembe günü alış fiyatı 16,6075 lira, satış fiyatı 16,6159 lira seviyesinde yer alıyor.

EURO NE KADAR?

Euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,3815 TL'den yapan euro 17,3310 TL alış ve 17,4320 TL satış fiyatından işlem gördü. Euro/TL ise 30 Haziran Perşembe günü aynı dakikalarda 17,3841 lira alış fiyatı, 17,4023 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.

İslam Memiş ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı: BDDK’nın kritik kararı sonrası gram altındaki yeni seviyeleri açıkladı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Cuma günü aldığı karar ile altın ve dolarda sert gerilemeler yaşandı. 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın tekrardan düşerek 980 TL’ye kadar geriledi. Dolar kuru ise 17.50 TL seviyelerinden 16.80’lere kadar indi. BDDK’nın kararı sonrası yaşanan düşüşleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, gram altın için tarih vererek yükseliş seviyelerini açıkladı.