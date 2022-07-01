Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | HABER MERKEZİ ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruf tedbirleri kapmasında, binek araçlar dışındaki diğer taşıtlar için kamuda yerli üretim araç tercih edildiğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda kamuda lüks araç kullanımına yönelik muhalefetin eleştirilerini cevaplayan Nebati “Biz Bakanlık olarak satın alma ve kiralamalar için verdiğimiz izin ve uygun görüş işlemlerinde, kamu idarelerini, lüks ve gösterişten uzak, yerli menşeli, standart donanımlı ve düşük bütçeli taşıtlara yönlendiriyoruz. 2021 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle taşıt edinim ve kullanımına ilişkin kapsamlı tedbirleri getirdik. Bu kapsamda, acil ve zorunlu hâller dışında yeni taşıt edinilemeyecek. Binek dışında edinilecek diğer taşıtlarda da yerli üretim tercih edilecek. Kiralık taşıtlar 2023 yılı sonuna kadar yüzde 20 azaltılacak. Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşıtlarını ihtiyacı olan diğer idarelere devrederek bu genelge doğrultusunda 2021 yılı bütçesiyle tahsis edilen taşıtlardan 800 adedinin kullanımına izin vermeyerek tasarruf ettik. 2022 yılında da aynı tasarruf anlayışını sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

YENİ VERGİ ARTIŞI YOK

Ek bütçe kapsamında kesinlikle yeni bir vergi artışı veya zam öngörmediklerini hatırlatan Nebati, şöyle konuştu: 2022 yılında yaptığımız gelir azaltıcı çok sayıda düzenlemeye rağmen ekonomik aktivitedeki güçlü seyir, firma kârlılıklarındaki yükseliş, millî gelirimizde meydana gelen artış gibi nedenlerle gelir beklentilerimiz bütçe tahminlerinin çok üzerinde gerçekleşmektedir. Kümülatif gerçekleşmelerin güçlenerek devam edeceğini görüyoruz. Bütün bu verilerden hareketle de yıl sonu gelir tahminlerimizi güncelledik. 2021 yılında toplam vergi gelirlerinin yüzde 64'ü dolaylı vergilerden alınırken ek bütçenin dağılımında bu oran yüzde 60,4'e düşmektedir, dolaysız vergilerin payıysa 35,9'dan 39,6'ya çıkmaktadır. Ek bütçedeki gelir tahmininin yaklaşık yüzde 34'ünü dolaysız vergiler arasında olan kurumlar vergisi oluşturmaktadır.

DEVLET 2035 SONUNA KADAR 30 BİN TOGG ALACAK

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken, ilk etapta 500 adet C-SUV kamunun kullanımına sunulacak. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Özdemir, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile yapılan protokolle ilgili bilgi verdi. Buna göre, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında DMO tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar kademeli olarak 30 bin adet elektrikli yerli otomobil alınacağını belirten Özdemir, “TOGG ile 2020 yılında imzalanan protokolle 2023’te 500 adet 'C-SUV' alımıyla başlamak üzere, toplam 9.500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4.750 adet C-MPV/VAN alımı planlanmıştır” dedi. Özdemir, Kamu İhale Kurumu verilerine göre, 2021 yılında doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç yaklaşık 54,8 milyar lira tutarındaki kamu mal alımlarının yüzde 65,8'inin DMO aracılığıyla tedarik edildiğini kaydetti. Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı 1.650 adet yangın söndürme ekipman monteli ilk müdahale aracının 2020 yılında DMO tarafından düzenlenen ihalede yüzde 37 indirim ile alınarak yaklaşık 155 milyon lira tasarruf sağlandığını anlattı.

YSK’NIN SEÇİM HAZIRLIKLARI

Özdemir, seçimlere yönelik alım sürecine başlanıp başlanmadığının sorulması üzerine ise “Zarflar sürekli üretiliyor, kâğıtlar filigranlı özel kâğıtlar. Stokumuz var, mevcut kâğıtlarımız şu an yeterli, ilave için de ihaleye çıktık. Yedeklerimiz de birkaç ay içinde olacak. Kabinler, bu işin kırtasiyesi ve benzeri hazır olacak. Şu an mevcut ekipmanlar var. İlave olarak gelmiş olacaklar” dedi.

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