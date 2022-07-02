Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

TBMM gündemindeki torba teklif ile köprü ve otoyollardaki kaçak geçişlerdeki katlamalı cezalara yeni kademelendirme gelirken, bu kapsamdaki önceki cezalara oranla yaklaşık yüzde 75 indirim uygulanacak. Yeni uygulamanın kapsamına, yasanın yürürlüğünden önceki kaçak geçişler de dâhil edildi. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt yeni uygulama ile ilgili olarak “Daha önce tebligat gittiği zaman trafik cezaları gibi erken ödemede yüzde 25 indirim vardı. Burada biz, ilk bir ay içinde öderseniz ceza oranını yüzde 75 gibi ciddi bir oranda indiriyoruz” bilgisini verdi. İskurt, devlet otoyollarında kaçak geçiş oranın yüzde 6,9, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda ise yüzde 7,8 olduğunu kaydetti. Enver İskurt, kaçak geçişlerle ilgili olarak yapılan tebligatlardan sonra yüzde 80 oranında geri dönüş olduğu ve ödeme yapıldığını da söyledi.

Asgari ücret düzenlemesi torba teklife eklendi Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendi.

AK Parti'den yeni torba teklifi: Belediyelere 'raylı sistem' kesintisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2019’da büyükşehirlere devredilen raylı sistem ve metroların borçları için, belediyelerin vergi gelirleri paylarından yüzde 5 oranında kesinti yapılacak.