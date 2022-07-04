Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Haziranda TÜFE yüzde 4,95 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 78,62 oldu.

Mayıs ayında bu rakam yüzde 73,50 açıklanarak 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI

Yıllık en düşük artışı yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla; yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Son dakika: Memur ve emekli zammı belli oldu! (2022 Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar) Haziran enflasyon oranı açıklandı, memur ve emekli zammı belli oldu. Milyonların merakla beklediği zam oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamla birlikte 2022 ara zam netlik kazandı. Asgari ücretin ardından gözler memur maaşlarına, memur emeklisi maaşlarına çevrilmişti. 2022 memur maaşları ne kadar oldu, 2022 temmuz zam oranı ne kadar? İşte milyonların merakla beklediği rakamlar..

İstanbul’da enflasyon yüzde 94’ü aştı İTO haziran ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayınladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlar haziranda yıllık yüzde 94,19, aylık yüzde 4,03 artışla son 24 yılın zirvesine çıktı.

Hazine Bakanı Nebati: Enflasyonu kontrol altına aldık Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun kontrol altına alındığını söyledi. Nebati, enflasyonda hissedilir düşüşün ne zaman gerçekleşeceğini de açıkladı.