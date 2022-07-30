Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle Moskova’ya yönelik ağır yaptırım kararları alan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ile yaşanan doğalgaz krizi sonucu mecburen tasarrufa yöneldi. 100 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasiteleri bulunan AB ülkelerinin, bugün itibarıyla depolarındaki doluluk oranı yüzde 66 seviyesine kadar geriledi. Kışı zor geçireceklerini düşünen AB ülkeleri bugüne kadar görülmemiş tasarruf tedbirlerine başvurmak zorunda kaldı. Öyle ki bazı ülkelerde klima kullanımı yasaklandı, evlerdeki ısınma seviyelerine kota getirildi, toplu taşımayı kullanım mecburi tutuldu, maçların gece oynanmaması tavsiyelerinde bulunuldu. Hatta İngiltere’de ‘kışın üşümemek için ev hayvanınıza sarılın’ önerisi bile getirildi. Türkiye ise yaşanacak bütün gelişmeleri önden planlayarak enerjide doğru hamlelerde bulundu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez son açıklamasında ‘Bütün depolarımız dolu, kışı sıkıntısız geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE TAM KAPASİTE GİRİYOR

Avrupa ülkelerini paniğe sokan Rusya’nın doğalgaz vanasını kapatma ihtimali karşı Türkiye sıcak bir kış için hazırlanıyor. Doğalgazda arz güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar için düğmeye basan Türkiye, küresel piyasa fiyatlarını da dikkate alarak doğalgaz depolarını dolduruyor. Dolum işlemi süren depoların bir iki ay içinde tamamen doldurulması planlanırken, önümüzdeki kış Türkiye’nin doğalgaz arzında sıkıntı beklenmiyor.

TUZ GÖLÜ BÜYÜYOR

Tedarikin devam ettiği doğalgaz depolarında genişletme çalışmaları da sürüyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 80 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni keşfedilen depolama mağaralarıyla Tuz Gölü’ndeki kapasite 15 milyar metreküpe çıkarılacak.

SİLİVRİ BU SENE BİTECEK

Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinin de şu an depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküp. Yeni çalışmalardan sonra kapasitenin 4,6 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

ERTUĞRUL GAZİ DEVREDE

Karadaki depolamanın yanında Türkiye’nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi’nin de devreye girmesiyle denizdeki depolama kapasitesi de arttı. Gemi, söz konusu LNG’nin günlük 28 milyon metreküpünü gazlaştırarak ulusal şebekeye aktarabiliyor.

KARADENİZ TAM GAZ

Bir yandan kış için gaz tedariki ve depolaması sürerken, diğer yandan da daha önce keşfedilen ve toplamı 540 milyar metreküpü bulan Karadeniz gazının karaya çıkarılması için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor.

ALMANYA | KAMU IŞIK SÖNDÜRECEK

Enerji tasarrufu konusunda en sert tedbirleri Almanya alıyor. İlk olarak Başkent Berlin'de kent ışıklandırmasında kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı. Buna göre, Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri, birçok heykel ve köprü gibi 200'e yakın yapının, kademeli şekilde 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağı duyuruldu.

SICAK SUYU KESTİLER

Hannover şehrinde de enerji tasarrufu için bir dizi önlem alındı. Buna göre şehirdeki kamu binaları, yüzme havuzları ve spor komplekslerinde sıcak su kesintisi uygulanacak. Şehir meydanlarındaki çeşme ve fıskiyelerin kapatılacağı, kamu dairelerinde ise oda sıcaklığının 20 santigrat dereceyle sınırlandırılması hedefinin belirlendiği de kaydedildi.

HIRVATİSTAN | TOPLU TAŞIMA KULLANIM TAVSİYESİ

Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Davor Filipovic, kış aylarında ısıtıcıların 1 santigrat derece azaltılması tavsiyesinde bulundu. Filipovic, yaz aylarında ise klima derecesinin 25’in altında tutulmaması gerektiğine işaret etti. Toplu taşımanın daha çok kullanılması çağrısında bulunan Filipovic, binaların da enerji dostu olması için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

FRANSA | KLİMA AÇIKKEN KAPIYI KAPATIN

Fransa’da klimalı dükkânların kapılarını kapatmak mecburiyetinde kalacağını, neon ışıklara da sınırlandırma getirileceği duyuruldu. Enerji tasarrufunu artırmak için alınan bu önlemleri ihlal eden dükkânlara 750 avroya kadar para cezası verileceği belirtildi. Ülkede neon tabela yasağı nüfusun 800 binden az yerlerde uygulanıyor. Havalimanları ve tren istasyonları ise bu kararın dışında tutuluyor.

Enerji krizi AB’yi böldü 2021 içerisinde Rusya’nın, gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke doğalgaz kullanımını azaltmayı hedeﬂiyor.

The Telegraph İngiltere'de enerji krizini yazdı: Halktan yardım isteyecek Telegraph gazetesi, İngiltere’de enerji krizi yaşanacağını ve hükümetin vatandaşlardan yardım isteyeceğini yazdı. Hükümet bu kış için elektrik kesintilerine karşı acil durum enerji planları hazırladığını açıkladı.