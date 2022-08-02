Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı teşvik ve destekleri tek çatı altında toplamak için hareket geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de şu anda 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek bugüne kadar 480 milyon teşvik kaydını Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi’ne (TDBS) aldıkların bildirdi. Nebati şu bilgileri verdi: Geliştirdiğimiz yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Özellikle kamu yönetimi açısından bu verilerin politika belirleyicilerin ihtiyaç duyacağı nitelikli verilere dönüşmesini sağlayan altyapıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar altı bakanlık ile entegre olduk ve bunlara bağlı 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi’ne aldık. TDBS’de dokuz bakanlığa bağlı 41 kurum ile veri aktarım çalışmalarına devam ediyoruz.

E-DEVLET’TEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da teşvik ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, yürürlükteki teşvik ve destek programlarını tek merkezden listeleyebileceklerini, başvuru detaylarını öğrenebileceklerini ve daha önce faydalandıkları destek programlarına dair bilgileri görüntüleyebileceklerini bildirdi. Taşkın, teşvik ve destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının da sisteme girebileceklerini, listeleyebileceklerini, programa ilişkin detay bilgilerin tek noktadan kamuya duyurabileceklerini ifade etti. Taşkın, projenin ilerleyen aşamalarında, kişi ve kuruluşların ilgilendikleri destek programına e-Devlet üzerinden ön başvuru yapmalarına imkân sağlayacaklarını dile getirerek bu sayede bütün vatandaşların “Tek Nokta Teşvik ve Destek Portali” üzerinden ön başvurularını yapabileceklerini söyledi.

Kamuda lükse değil yerli araca teşvik Kamuda lüks araç kullanımına yönelik muhalefetin eleştirilerini cevaplayan Bakan Nebati “Bakanlık olarak satın alma ve kiralamalar için kamu idarelerini; yerli menşeli, standart donanımlı ve düşük bütçeli taşıtlara yönlendiriyoruz. 2021 yılı bütçesiyle tahsis edilen taşıtlardan 800 adedinin kullanımına izin vermeyerek tasarruf ettik. 2022 yılında da aynı tasarruf anlayışını sürdürüyoruz” dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde taslak hazır: Süper teşvikler geliyor Türkiye'nin ekonomi ve finans alanındaki önemli projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi’nin kuruluşu ve yönetimi hakkındaki taslak çalışmalarında sona gelindi. Kısa sürede TBMM’ye sunulacak teklifle İFM’de faaliyet gösterecek finans kuruluşlarına süper teşvikler getirilecek. Yatırımcılara da birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak.