Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından çeşitli yaptırımlarla ekonomik anlamda çembere alınan Rusya'dan çıkış yolları için çeşitli girişimler geliştiriliyor. Bu kapsamda Rusya milletvekili başkanı Vladimir Gutenyev, Türkiye ile ticaret ilişkilerine değinerek yeni bir öneri sundu. Gutenyev, Türkiye ile yapılan ticaretlerde dolar yerine TL ve Ruble ile anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti. Gutenyev, "Ülkelerimiz arasındaki dış ticaretin hacmi ve dengesi bunu kolaylaştıracak ve ulusal para birimlerinde karşılıklı anlaşmalar da ikincil yaptırım riskini azaltacaktır" dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Gutenyev, "Erdoğan'ın yaklaşan Soçi ziyareti, dış baskılara rağmen ulusal çıkarları için bağımsız bir pozisyon almaya devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

Parlamenter, liderlerin her zirvesinin ardından Türk-Rus işbirliğinin daha da aktif olarak geliştiğini, derinleştiğini ve yeni alanlara yayıldığını, “gündelik ekonomi” düzleminden stratejik düzleme geçtiğini vurguladı.

Gutenyev, "Türkiye, bir petrol ve gaz, tahıl ve lojistik merkezi olmanın yanı sıra nükleer, askeri-teknik ve diğer alanlarda işbirliğini genişletme niyetini açıkça ilan etti ve kısmen uyguluyor" dedi.

''KARŞILIKLI ANLAŞMA İKİNCİL YAPTIRIM RİSKİNİ AZALTACAK''

Rus milletvekiline göre, Erdoğan'ın Rusya ile işbirliğini derinleştirme planlarının ciddiyetini doğrulayan kilit faktör, Türkiye'nin orta vadede statüsünü "duruma bağlı" ortaklıktan "güvenilir" bir ortak haline getirmeye hazır olması. Gutenyev, "Türk liderin varılan anlaşmalara bağlılığı ve Batı'dan gelen baskılara direnmesi, iki ülke ticaretinde ulusal para birimlerinde anlaşmalara geçiş vesilesi olabilir" diye konuştu.

Gutenev, "Ülkelerimiz arasındaki dış ticaretin hacmi ve dengesi bunu kolaylaştıracak ve ulusal para birimlerinde karşılıklı anlaşmalar da ikincil yaptırım riskini azaltacaktır" dedi. Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'ye bir günlük bir ziyaret gerçekleştirerek Putin ile görüşecek.

Rusya'dan Batı'lı ülkelere Kuzey Akım tepkisi: Yaptırımlar olmasaydı bu duruma gelinmezdi Rusya, Kuzey Akım doğal gaz boru hattında kullanılan bazı türbinlerde sorun yaşandığını belirterek, "Ülkemize yönelik yaptırımlar durumu daha karmaşık hale getiriyor. Yaptırımlar olmasaydı hattaki tüm bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi." dedi.

Kremlin'den yaptırımlara ilişkin açıklama Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle ağır yaptırımların hedefi olan Rusya, yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar verdiğini söyledi.

AB yeni yaptırım paketini onayladı: Rusya’dan altın alımına yasak Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin ardından Şubat ayından bu yana yaptırımların hedefi olan Rusya'ya, Avrupa Birliği (AB)'nden bir yaptırım daha geldi. Yeni yaptırım paketini onaylayan AB, üye ülkelerin Rusya’dan altın alımına yasak getirdi.

Yaptırımların hedefindeki iki dev ülke harekete geçti: Dolara savaş açtılar Uzun yıllar batı ülkeleri ile beraber ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran ve Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi ile yine yaptırım listesine giren Rusya doların etkisini azaltmak için harekete geçti. İki ülke dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen tarihi Tahran zirvesinin ardından aralarındaki finansal işlemlerde Rus rublesi ve İran riyali kullanma kararı aldı.