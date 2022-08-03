Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Kurum “Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi. Öte yandan, söz konusu projeyle ilgili detaylar da netleşiyor. TOKİ’nin proje kapsamında 81 ilde en az 150 bin konut inşa etmesi bekleniyor. Hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 15 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10’u civarında. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ’nin ismi kullanılarak, ‘sahtekârlık ve dolandırıcılık’ girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak TOKİ, dar be orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak.