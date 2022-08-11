Türkiye Gazetesi

Enflasyon tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Avrupa’yı da etkisi altına alan ekonomik kriz karşısında hükümetlerin harekete geçmemesi dikkat çekiyor. Sabah'tan Mehmet Çek'in haberine göre asgari ücrete zam yapılmayan Avrupa’da huzursuzluk hakim. Enflasyonun altında ezilen çalışanlar maaşlara zam yapılmasını talep ediyor.

TÜRKİYE’NİN BENZERİ YOK

Ancak İsviçre, Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde Türkiye'dekine benzer bir sistem yok. Türkiye’deki gibi enflasyona karşı çalışanların maaşlarına herhangi bir düzenleme yapılmıyor. Refah seviyesi oldukça yüksek olan İsviçre’de bile sesler yükseldi. İsviçre Sendikalar Federasyonu (SGB) Başkanı Pierre Yves Maillard, İsviçre'deki çalışanların maaşlarının artırılmasını talep etti.

“SONUÇLAR FELAKET OLACAK”

Maillard, işverenlerin ücretleri arttırmaması durumunda, sosyal ve politik huzursuzluk olacağını da söyledi. Maillard, "Salgın birçok insan için ücret kayıplarına yol açtı. Savaş nedeniyle son 30 yılda görülmeyen fiyat artışları yaşandı. Ücretlerin arttırılmaması durumunda, sonuçlar işgücü piyasası ve tüketim için felaket olacak. Birçok insan sabit giderlerini ödemekte sorunlar yaşayacak" diye konuştu.

MAAŞ ARTIŞI İÇİN ÖZEL TALEP

Sektöre bağlı olarak değişebilecek olan maaş artışlarının ortalama yüzde 5 olabileceğini kaydeden Maillard, "Ücretler artırılmazsa satın alma gücü düşer ve tüketim çöker. Bu nedenle ücretleri artırmak yalnızca sosyal bir yükümlülük değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur" dedi. SGB, eylül ayı başında yürütülecek olan müzakerelerde maaş artışlarına özel taleplerini açıklamayı planlıyor.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON

Türkiye'de enflasyonun artması nedeniyle hükümet asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına iki kez yüksek zam yaptı. Avrupa'da ise enflasyon bağlı olarak çalışanların maaşlarına zam yapılması söz konusu değil. Almanya asgari saat ücretini yıl sonunda 12 euroya çıkaracak. Ancak bu enflasyonla mücadele kapsamında değil, hükümetin seçim vaadi olarak gerçekleşmiş olacak.

ABD'de Temmuz ayı enflasyonu açıklandı ABD'de yıllık enflasyon Temmuz'da %8,5 oldu. Önce ki ay yani Haziran'da ise bu rakam %9,1'di.