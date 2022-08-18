Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'ten yüzde 13 seviyesine çekti. 2022 yılında 7 toplantının ardından ilk faiz indirimi de gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş ve Ekonomist Adil Salepçioğlu, bunun piyasalar için sürpriz olduğunu belirtti.

100 baz puanlık faiz indirimi beklemediğini belirten İslam Memiş, sonraki süreçlerde yukarı yönlü ataklar olabileceğini ancak tekrar baskılamak için gayret gösterileceğini kaydetti. Memiş, yıl sonuna kadar önlenemeyen bir kur atağı olabileceği uyarısında bulunarak piyasaların sakinleşmesini beklemek gerektiğini söyledi.

‘DÖVİZ KURUNU BASKILAMAK İÇİN ÜRETMİŞ OLABİLİRLER’

Merkez Bankası'nın daha önce 100 baz puanlık faiz indirimi alanı olduğunu ve bunun için fırsat beklediklerini ifade ettiğini hatırlatan Memiş, “Nasıl olsa turizmden kaynaklı bir döviz var. Bu hamleyi yapacaktık, şimdi yapalım demiş olabilirler. Döviz kurunu baskılamak için kullanırız şeklinde bir formül üretmiş olabilirler” dedi.

‘ENFLASYON EYLÜLDE DÜŞÜK GELECEK’

Kurun döviz satılarak baskılanacağını belirten Memiş, 18 lira üzerinde ataklar görülse bile bunun kalıcı olmayacağını kaydetti. Kurda baskılanma sürecinin kısa vadede devam edeceğinin altını çizen Memiş, “Eylül, Ekim, Kasım’da agresif kur atakları görülebilir” ifadelerini kullandı. Memiş, piyasalarda kimsenin böyle bir karar beklemediğinin altını çizerek “Enflasyon Eylülde düşük gelecek. Bakın faizi de indirdik enflasyon da düştü modeli konuşulabilir önümüzdeki ay” dedi.

'19,5 TL'Yİ TEST EDEBİLİR'

Faiz kararının piyasalar için sürpriz olduğunu belirten, Ekonomist Adil Salepçioğlu, tahvil piyasasında olumlu hava nedeniyle düşürülmesinin yanlış olduğunu kaydetti. Dolarda kısa vadede 18-18,5 ve kasım ayında 19,5 lira seviyesini test edebileceğini ifade eden Şalepçioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Öte yandan rekabetçi kur 20 liranın üstünde. İhracat için pozitif ithalatçılar için negatif etki olacak. Ekim’de enflasyon rakamlarını yüzde 70’lerde telaffuz edilebilir.”