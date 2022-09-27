Türkiye Gazetesi

Brent petrol bu sabah 83,50 doların üzerine yükselirken, ham petrol ise 77,35 dolardan işlem görüyor.Bu da benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentileri doğuruyor.

Akaryakıtta son zam geçtiğimiz haftalarda 1 lira 76 kuruş indirim gelmişti. O zamandan beri herhangi bir değişim yaşanmadı. Ancak araç sahipleri 100 dolardan 83,50 dolara düşen petrol fiyatlarının ardından indirim beklentisine girdi. Sektör kaynaklarından henüz resmi bir indirim açıklaması gelmedi.

İşte motorin ve benzinde son fiyatlar!

İŞTE 27 EYLÜL 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 23,05 TL

Benzin litre fiyatı 19,22 TL

LPG litre fiyatı 11,35 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 23,16 TL

Benzin litre fiyatı 19,35 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 23,19 TL

Benzin litre fiyatı 19,33 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

Dolar, Euro, Sterlin ne kadar 27 Eylül! Güncel döviz kuru fiyatları Dolar/TL ne kadar oldu? 27 Eylül Dolar, Euro, Sterlin ne kadar, kaç lira oldu? Bugün dolar ne kadar, kaç lira? Güncel döviz kuru fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. FED faiz artışı ve Merkez Bankası faiz düşüşüyle birlikte doların yükselişi devam etmişti. İşte, günün döviz kuru fiyatları!

Tekstilci 550 milyon dolar çarpıldı, koruma istiyor Tekstilci, Amerikalılardan pandemide aldığı pamukta geç teslim ve fiyat düşüşü sebebiyle 550 milyon dolarlık zarara uğrarken, içeride üretim maliyeti ve ithal ürünlerdeki artışla zora girdi. Pandemide üreticilerin iplik ve kumaş sektöründe çok büyük yatırımlara imza attığını anlatan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “Pamuk ipliği sektörünün ilave gümrük vergilerinin artırılması en önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 27 Eylül! Kapalıçarşı CANLI bugün altın ne kadar, kaç lira oldu? 27 Eylül gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Kapalıçarşı Canlı bugün altın ne kadar? 970 lira seviyesine düşen altın güne değer kazanarak başladı. İşte; günün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları!