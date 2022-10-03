Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem gören Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Cuma günü 88,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.

YATIRIMCILAR OPEC+ GRUBUNUN TOPLANTISINA ODAKLANDI

Yatırımcılar, OPEC+ grubunun çarşamba günü bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

Grubun, söz konusu toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması nedeniyle açıklanacak kısıtlı bir kesintinin fiyatlar üzerinde etkili olmayacağı değerlendiriliyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydeden Brent petrolün varil fiyatının, OPEC+ grubunda endişeleri artırdığına dikkati çekti.

Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrol düşüyor: Benzin ve motorinde indirim bekleniyor Brent petroldeki düşüş araç sahiplerindeki indirim beklentisini artırdı. Brent güne 83,71 dolar seviyesinde başladı. Sürücülerin gözü benzin ve motorine indirim haberlerinde… Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte 28 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları…

Brent petrol düşüyor! Gözler akaryakıt fiyatlarında: İndirim gelir mi? (26 Eylül güncel motorin ve benzin ) Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar neden oluyor. Brent petroldeki düşüş seyri araç sahiplerini ümitlendirdi. Peki benzin ve motorinde indirim olacak mı? Benzin ve motorin fiyatları nedir? İşte 27 Eylül 2022'de benzin ve motorinde güncel fiyatları..

Brent petrol 9 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıtta indirim yolda Akaryakıt fiyatları uluslararası gelişmelerden etkilenirken Rusya Ukrayna savaşıyla hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Petrol, 9 ayın en düşük seviyelerine düştü. Petrolün varil fiyatı 85.64 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş benzin ve motorinde indirim beklentisini oluşturdu. Peki güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte 26 Eylül güncel fiyatları…